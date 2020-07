Habrá quien diga que mientras las nuevas soluciones ofrezcan algunos beneficios vale la pena aplicarlas. Pero es imposible saber a ciencia cierta si el análisis de datos y la IA suponen mejoras reales respecto del statu quo sin contar con estudios empíricos a gran escala y bien diseñados, algo que no solo no existe, sino que no hay una infraestructura o un marco regulatorio para generarlo. Están introduciendo aplicaciones de macrodatos en el contexto médico como si fueran inocuas o como si sus beneficios estuvieran más allá de toda duda.