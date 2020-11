No es posible comercializar a nuestro país como un edén de bosques verdes —con mares y corales llenos de belleza— y al mismo tiempo levantar torres petroleras. No es posible asumir el liderato que nos corresponde en la lucha contra el cambio climático —problema que nos afectará a todos— y a la vez actuar inconsistente y tardíamente hacia agravar el problema. No es posible seguir posicionando nuestra agricultura, industria y servicios en actividades cada vez más valiosas y sostenibles, mientras que damos semejante salto al pasado. Lo que estaríamos sacrificando en aras de este añejo sueño petrolero es el crecimiento y desarrollo de actividades concretas, que ya existen, que ya emplean a centenares de miles de costarricenses. No es así como lograremos la reactivación.