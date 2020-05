Además, hay áreas de gobierno donde la desglobalización está destinada al fracaso. Las fronteras no son barreras para el cambio climático. Cerrarlas no protege a los países del riesgo de enfermedades, ya que los ciudadanos siempre podrán volver a casa llevando consigo el contagio. La soberanía no es garantía ni de seguridad ni de prosperidad.