En su respuesta a mi artículo «La leyenda urbana de la autonomía universitaria» («Página quince», 24/2/2021), en vez de argumentos jurídicos, citan lugares comunes y se cuidan de no mencionar ex profeso los dos artículos que contradicen palmariamente sus peregrinos cuentos: el artículo 191 de la Constitución, que establece el principio de que las instituciones estatales, incluidas las universidades, desde luego, forman parte de él, porque son financiadas con fondos de los contribuyentes, están sujetas a un régimen estatutario en materia de personal. ¡Lástima que Rodrigo Facio, creador de esa norma, no está vivo para que se lo explique pacientemente!