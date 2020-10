Véase ese criminal que no solo mató a una inocente criatura en Cartago, sino también fue capaz de tirarla a la basura. ¡Basura es la que tiene en la cabeza! Ser joven es una delicia, una aventura, un reto, pero la semana pasada, los que vi en acción, gandules gregarios, no estaban haciendo política; ni siquiera saben expresarse bien (y eso que “por hablar no se cobra”, nos recordaba el viejo Figueres). ¡Vaya vejamen, vesania vil le están causando al país!