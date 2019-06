A diferencia de las fotografías meticulosamente planeadas, esta, y muchas otras que se exhiben en la muestra, no son producto de una puesta en escena, sino de su búsqueda y encuentro gracias al ángulo generado en la inmediatez del momento. Sus composiciones no se arman; se identifican y enmarcan. La acción no se construye; se capta. Su luz no se controla; se utiliza, administra y complementa desde el lente. A los protagonistas no se les instruye o dirige; se les sigue, observa, revela y respeta. Y el contexto no se explica; se muestra o sugiere mediante rasgos esenciales.