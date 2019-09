Luisito, de nacionalidad mexicana, llamado también Rey Palomo y Luisito el Crack, es el número 6 en el ranquin de youtubers, con 32 millones de suscriptores en su canal; y la historia que quería contar empieza realmente aquí, en el momento en que recibe un mensaje de uno de sus millones de fans, que dice: “Tengo 60 años nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos porque viajo lo que nunca pude”. Y lo firma Sergio Ramírez.