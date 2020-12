Perpetuación de vicios. Pues fue al entrar al metro, en esta novel estación, que se me hizo evidente el aborregamiento que nosotros, modernos celulares, hemos desarrollado de un tiempo acá, siguiendo en ello la proclividad de nuestros antecesores, los humanos. ¡Eran tan adocenados, los pobres! ¡Siempre propendiendo a formar masa, tumulto, a filiarse en grupos antagónicos! Pero es con tristeza que debemos admitirlo: como herederos de su pesado bagaje psicológico, nosotros no hemos hecho otra cosa que perpetuar sus vicios.