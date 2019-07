Cambio empresarial. El estudio de Aspillane y Gross se centró en ocho empresas (Blue Cross and Blue Shield de Minnesota, Endeavor, Gap Inc., Patagonia, Snap Inc., Spotify, Target y Twitter ) cuyos directores creen que el esfuerzo favorece tanto la democracia como el entorno de negocios. Las estrategias fueron variadas, desde foros en las empresas hasta campañas masivas de información y de motivación a votar. Aunque las iniciativas no tenían fines comerciales, aparte del aumento en la participación electoral y el empoderamiento cívico de los consumidores, las empresas reportaron crecimiento de la satisfacción de sus empleados y mayor posicionamiento de sus marcas.