Hace 70 años, la abolición del ejército nos legó un compromiso: construir la paz sobre cimientos de educación y equidad. No estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Maestros, no soldados, ¿para estos resultados? ¡Qué vergüenza! Si amamos nuestra patria sin ejército, eso no nos exime de querer mejores maestros y una sociedad más equitativa.