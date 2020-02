Utópica compensación. Como compensación, aunque ridículamente pequeña, del gran perjuicio causado, querría que los infrasubdesarrollados días in albis decretados por esta laboriosa entidad estatal no me los cobrara, pues nada hay que cobrar. Y que me indemnizara. Por supuesto, nada de eso sucederá. Pero lo que sí me encantaría es que el ICE entero sufriera mil quebraderos de cabeza y cargos de conciencia, y un ataque de nervios y estrés de pronóstico reservado, por la perra, perrísima, vida que me infligió durante las abominables y eternas 192 horas, a las que sobreviví heroicamente. Y, semejante a mí, la legión de abonados, sumidos en la desesperación, que no paran de quejarse por este despiadado y sádico victimario.