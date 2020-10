Lo mismo vale para el proyecto europeo más en general: si los ciudadanos no se sienten dueños de la UE y no perciben que sus destinos están atados a los de sus conciudadanos europeos, solo darán apoyo pasivo al proyecto. Y el apoyo pasivo no llevará a la UE o a sus Estados miembro al futuro de prosperidad y significancia al que unidos podemos y debemos aspirar.