En nuestro caso, que no se ha declarado ningún estado de alarma, como en España, o estado de sitio, como en muchos países latinoamericanos, las garantías y derechos constituciones se encuentran para todos los ciudadanos vigentes y las autoridades están en la obligación no solo de preservarlos, sino también de no ponerlos en peligro precisamente por la grave crisis de salud que estamos pasando.