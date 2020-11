Todo esto nos lleva a una gravísima conclusión: la ética es relativa. La ética del cura párroco no es la del político. La ética del soldado no es la de la monja cisterciense. La ética del deportista no es la del filósofo. La ética del artista no es la del predicador. La ética del policía no es la del ladrón. La ética del opresor no es la del oprimido. No es posible, por tanto, siquiera soñar con una declaración universal de los derechos humanos.