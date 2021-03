Su autor observó que si una mercancía era abundante, se aligeraba y disminuía su precio, mientras que si escaseaba, se tornaba pesada y subía su precio. ¿Suena conocido? Efectivamente, es la ley de la oferta y la demanda. Pero el autor de tan sugerente hecho no fue sino Guan Zhong, pensador chino del siglo VII a. C.; en otras palabras, que los fenómenos de la economía no son un invento disparatado de la modernidad que solo pretende perpetuar y profundizar desgracias, sino el hallazgo de un largo esfuerzo intelectual que no puede condenarse al ostracismo.