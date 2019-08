Iniciativas como Say No to Man Panels, The Pledge, No sin mujeres y No Más Debates sin Mujeres, por citar solo algunas, recolectan firmas de personas dispuestas a comprometerse en ese sentido, y dan consejos sobre cómo lograr paneles diversos, lo que empieza por crear listas de mujeres destacadas o preparadas (la fama no es tan relevante como su experiencia y dominio de la materia).