Oro sucio en Crucitas y Conchudita

Cada vez estoy más convencido de que la solución pasa por concesiones privadas asentadas en la legalidad, armoniosas con el ambiente, eficientes en su operación y blindadas contra la corrupción

Por Eduardo Ulibarri

A finales de 2011, un fallo definitivo de la Sala Primera anuló la concesión a la compañía canadiense Infinito Gold para explotar oro en Crucitas de Cutris, San Carlos. Terminó así, en la jurisdicción local, un alambicado proceso de 12 años. Pereció un doble triunfo: para la legalidad y para el ambiente.








