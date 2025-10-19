Columnistas

Ojos negros, abismos de la perdición

En la literatura, los ojos negros son siempre el abismo de la perdición. Unos ojos que anuncian la desgracia no pueden sino ser negros como noche sin estrellas. Ojos para perderse en ellos, con ellos, y por ellos

EscucharEscuchar
Por Sergio Ramírez
Ojos de distintos colores
Lo ojos son la prenda más enigmática de la belleza femenina, y si nos deslizamos por la pendiente siempre resbaladiza del lugar común, las ventanas del alma. (Canva con fotos de Shutterstock/Canva con fotos de Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ojos negrosSergio Ramírezliteraturapoesíaenamoramiento

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.