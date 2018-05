Progreso. El mito de fondo, evidentemente, no es el del paraíso perdido, sino el del progreso. Nótese que ni siquiera es necesario justificarlo: lo nuevo, per se, es mejor que lo viejo. Y en política, pues lo mismo. El “pasado” (que siempre es el presente que se sueña estar a punto de dejar atrás) agobia, abruma, apesta. No tanto por esto o por aquello, sino, básicamente, porque no satisface. Ni puede hacerlo.