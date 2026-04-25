Columnistas

No son datitos de supermercado: respeto, don Rodrigo

Tristemente, una parte del pueblo viene siendo arrastrada hacia ese terreno en el que la malacrianza se vende como valentía, la insolencia se confunde con franqueza y el desprecio por el otro se presenta como un gesto de liderazgo

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Por Juan José Romero Zúñiga
FEES, tercera fecha de negociación
21 de abril de 2026: tercera fecha de negociación del FEES 2027 en Casa Presidencial, Zapote. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

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