Columnistas

No siempre en nuestra historia la veda electoral se asumió como incuestionable

Con el desarrollo de una cultura democrática, Costa Rica aprendió a respetar sin críticas la veda electoral impuesta por el TSE, pero no siempre fue así

EscucharEscuchar
Por David Díaz Arias
Bandera de Costa Rica y palomas blancas símbolo de la paz, democracia
Múltiples veces, el Tribunal Supremo de Elecciones censuró a los gobiernos de turno por quebrantar la veda electoral. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
veda electoralDavid Díaz AriasPepe FigueresJosé Figueres FerrerMario EchandiFrancisco J. OrlichDaniel Oduber
David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.