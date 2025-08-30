Columnistas

¡No más parches ni improvisaciones en la educación costarricense!

Los estudiantes tienen derecho a un mejor futuro; uno en el que, inevitablemente, la IA ocupará un lugar central, pero donde seguirán siendo indispensables la inteligencia emocional y la capacidad de crear

Por Jorge Woodbridge
crisis de la educación, estudiante cansado, frustrado, incomprensión, estudiantes fallan para aprender, aprendizajes fallidos
Los estudiantes son los últimos sobre quienes debe recaer la culpa de esta grave crisis en educación que afronta el país. (Foto con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)







