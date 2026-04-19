Columnistas

No hay atajos: no existen las ‘reformas milagro’ en educación

El problema no es la falta de diagnósticos. Es la ausencia de una visión de largo plazo compartida y sostenida. Mientras la educación siga sujeta a ciclos políticos y a decisiones fragmentadas e improvisadas, será difícil construir un sistema educativo robusto

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Por Isabel Román
En educación, cada retroceso tiene nombre y apellidos: generaciones que ven limitadas sus oportunidades. (Shutterstock)







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