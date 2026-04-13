Columnistas

No estamos ante una simple ‘fatiga democrática’, sino ante una nueva era de autocratización, afirma informe

La democracia ha pasado a configurarse como un régimen en disputa, presionado desde el exterior por autocracias consolidadas y erosionado desde dentro por líderes que, una vez en el poder, utilizan las propias instituciones democráticas para vaciarlas progresivamente de contenido

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Por Daniel Zovatto
La palabra democracia cautiva, apresada, entre alambres de púas, y sobre una cama de escombros y destrucción
El reciente informe 2026 del Instituto V-Dem, de la universidad sueca de Gotemburgo, sostiene que no estamos ante una recaída pasajera de la democracia. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







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