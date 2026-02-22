Columnistas

No es refundar el país: es gobernarlo bien

No será una politóloga quien saque adelante a este enredado país, sino una estadista. Si doña Laura busca en serio la máxima fuente de inspiración para serlo, que se sumerja en la Constitución Política

EscucharEscuchar
Por Johnny Meoño Segura
Ilustración de la Constitución Política de la República de Costa Rica sobre mesa vieja de madera. Sobre el libro hay un resaltador o marcador y unos anteojos
En el apego a nuestra Constitución Política hallará la futura mandataria el éxito de su gestión. (Ilustración generada con inteligencia artificial) (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.