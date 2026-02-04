Columnistas

La leyenda de la III República

El modelo de III República que promueve el partido gobernante no es posible en nuestro país en este momento, pues, sabiamente, el Constituyente de 1949 estableció mecanismos de control político y jurídico que impiden desmantelar el Estado social y democrático de derecho

Por Rubén Hernández Valle
Portada de la primera edición de la Constitución Política de 1949. Tomás F. Arias Castro.
Portada de la primera edición de la Constitución Política de 1949. (Tomás F. Arias Castro.)







Rubén Hernández ValleIII república

