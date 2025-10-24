Necesarias barreras contra el ‘tsunami’ de cocaína

Debemos poner atención a Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, cuando nos advierte sobre un tsunami en el ingreso de cocaína por el Pacífico sur. La reciente desarticulación de una sofisticada estructura delictiva que la traía al mayoreo desde Colombia, para canalizarla a Estados Unidos y Europa, y “gotearla” localmente, activó su alerta. Pero, enorme como ha sido el Caso Guarumal, quizá se trate solo de una entre muchas puntas de un iceberg mucho mayor. Peor aún, es posible que su dimensión siga aumentando, a partir de varios factores: mayor producción en Suramérica, consumo creciente en el mercado europeo, transformación en las cadenas de suministros y descuido de nuestras autoridades por controlar costas y fronteras.

Incluso si tuviera algún éxito la campaña militar de Estados Unidos para destruir en alta mar lanchas de supuestos narcos –que esta semana llegó al Pacífico oriental–, difícilmente su impacto será significativo. Y si lo fuera, podrán surgir otras rutas que también pasen por Costa Rica.

Un informe de la revista The Economist concluyó la semana pasada que los narcos están ganando la guerra contra las drogas. Entre las razones, menciona su enorme capacidad para innovar, adaptarse y superar obstáculos, así como una suerte de “ley de hierro” económica: a mayores golpes en su contra, más aumentarán los precios de la droga y más sentido tendrá asumir riesgos.

Costa Rica es poco lo que puede hacer más allá de sus fronteras para contrarrestar esta realidad de décadas. Sin embargo, sí podemos –y el gobierno debe– hacer todo lo posible por frenar el ingreso de cocaína. Es algo incluso más importante que detener su salida. ¿Razones? Para que salga, primero debe entrar y, al hacerlo, genera eslabones de violencia, corrupción y control territorial que erosionan el tejido social y afectan de manera directa a las personas.

Boraschi menciona que el tinglado de Guarumal usó como ruta de ingreso, precisamente, una zona donde desapareció la presencia de Guardacostas, por órdenes superiores. Y cada nuevo cargamento de drogas detectado en la terminal de contenedores APM es éxito que, paradójicamente, revela un fracaso: evitar su llegada. No hay soluciones fáciles. El tsunami seguirá golpeándonos. Lo que corresponde, al menos, es reforzar las barreras para contenerlo.

Correo: radarcostarrica@gmail.com

Red X: @eduardoulibarr1

Eduardo Ulibarri es periodista y analista.