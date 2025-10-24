Columnistas

Necesarias barreras contra el ‘tsunami’ de cocaína

Cada nuevo cargamento de drogas detectado en la terminal de contenedores APM es éxito que, paradójicamente, revela un fracaso: no se evitó su llegada

Por Eduardo Ulibarri

Debemos poner atención a Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, cuando nos advierte sobre un tsunami en el ingreso de cocaína por el Pacífico sur. La reciente desarticulación de una sofisticada estructura delictiva que la traía al mayoreo desde Colombia, para canalizarla a Estados Unidos y Europa, y “gotearla” localmente, activó su alerta. Pero, enorme como ha sido el Caso Guarumal, quizá se trate solo de una entre muchas puntas de un iceberg mucho mayor. Peor aún, es posible que su dimensión siga aumentando, a partir de varios factores: mayor producción en Suramérica, consumo creciente en el mercado europeo, transformación en las cadenas de suministros y descuido de nuestras autoridades por controlar costas y fronteras.








Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

