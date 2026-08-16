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Nayib Bukele y la reelección indefinida: el sofisma detrás de su argumento

Cuando, en redes sociales, alguien protesta por la violación de derechos humanos de los prisioneros de la megacárcel, la respuesta fulminante de Bukele es: ‘Si tanto le duele a usted la situación de estos criminales desalmados, ¿por qué no se lleva a uno de ellos a vivir a su casa?’

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Por Sergio Ramírez
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO), una prisión ubicada en Alajuela, el 14 de enero de 2026.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO), una prisión ubicada en Alajuela, el 14 de enero de 2026. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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