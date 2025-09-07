Columnistas

Nada hace eternas a las dictaduras

Pese a contar con un cómodo grado de tolerancia frente a fraudes, represión y corrupción de parte de la olvidadiza comunidad internacional, estas dictaduras caerán por implosión o por explosión, pero caerán

Por Sergio Ramírez
Daniel Ortega y Nicolás Maduro juntos durante ceremonia en Caracas
Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, junto a Daniel Ortega, su homólogo de Nicaragua, en Caracas, el 10 de enero de 2025, cuando Maduro asumió su tercer mandato en medio de una polémica global. (FEDERICO PARRA/AFP)







