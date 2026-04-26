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Montesquieu en calzoncillos: la crítica de Sergio Ramírez al autoritarismo en Centroamérica

Los regímenes autoritarios terminan por homogenizar el discurso demagógico de que las instituciones democráticas son el obstáculo para asegurar el orden y la seguridad

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Por Sergio Ramírez
Pareja presidencial de Rosario Murillo y Daniel Ortega (Nicaragua); Rodrigo Chaves (Costa Rica), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Nayib Bukele (El Salvador)
Presidentes que gobiernan actualmente en Centroamérica: la pareja de Rosario Murillo y Daniel Ortega, en Nicaragua; Rodrigo Chaves en Costa Rica, Bernardo Arévalo en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador. (Archivo LN/Fotocomposición)







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