Columnistas

Mediocridad sociopolítica: ¿hasta cuándo?

¿Creen que el Constituyente se ‘embarcó’ por desconocer la cultura política errática, tóxica e irreverente del tico y que, por ende, lo más ‘cool’ ahora sería cambiar nuestra ‘obsoleta’ Constitución por un ‘estatuto configurativo’ de alguna exitosa y desregulada corporación multinacional?

EscucharEscuchar
Por Johnny Meoño
Constitución, leyes, justicia, legislación
Existe un decálogo del estadista y para la excelencia interinstitucional consagrado en la Constitución. No hay que esperar a que un costoso experto foráneo o la OCDE algún día lo descubran y nos “aconsejen”... ya con la nave hundida. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
mediocridad sociopolíticacrisis políticaMideplánConstitución PolíticaJohnny Meoño

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.