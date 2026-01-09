Columnistas

Más allá de las inauguraciones: siete claves para que el próximo gobierno no improvise en infraestructura

La infraestructura en Costa Rica requiere una visión técnica que trascienda los gobiernos de turno. Garantizar la continuidad de los proyectos y el mantenimiento preventivo es clave para la competitividad nacional

EscucharEscuchar
Por Federico Villalobos Carballo
trabajos radial- aeropuerto
Febrero de 2024. Foto ilustrativa de obras en la radial Alajuela. (Jorge Navarro para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Federico Villalobosinfraestructuracarreteras

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.