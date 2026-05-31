Columnistas

Mark Twain y el paraíso que encontró en Nicaragua

Antes de convertirse en un escritor universal, Mark Twain atravesó Nicaragua y quedó cautivado por el Gran Lago, el río San Juan y una naturaleza que describió como un paisaje de ensueño

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Por Sergio Ramírez
Mark Twain (Samuel L. Clemens, 1835-1910) humorista estadounidense de pie en retrato de 1907.
Volcanes que "perforan las nubes ondulantes", selvas impenetrables y lagos cubiertos de bruma: así retrató Mark Twain la Nicaragua que descubrió en el siglo XIX. Aquí, en un retrato de 1907. (Shutterstock/Foto)







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