Otra manera que tienen los inversionistas privados de cumplir los criterios de sostenibilidad consiste en descartar de su portafolio a empresas de sectores controversiales, como el tabaco, las armas de fuego de uso civil, el carbón, los asbestos, entre otros. No obstante, hay quien sugiere que esta estrategia no genera per se un impacto cuantificable en materia de sostenibilidad, sino que solo tiene interés en mejorar la imagen corporativa del inversionista.