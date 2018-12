Tras la esperanza. Irse del país para siempre se parece a la decisión de los suicidas. Los suicidas se quitan la vida cuando no ven salida a sus desdichas. Fue esa urgencia la que nutrió a las caravanas centroamericanas. Eran sociedades fallidas sin esperanzas de mejorar. No es la pobreza. Pobres hay en Panamá y en Costa Rica y no hay naturales de esos países en medio de la riada de inmigrantes centroamericanos.