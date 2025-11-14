Columnistas

Los problemas hirvieron ante Casa Presidencial

Más allá de reclamos específicos lanzados en la marcha del martes, resulta ineludible atender lo que encierran en común: el abandono, la inacción y la arrogancia del Ejecutivo en torno a desafíos productivos y educativos

Por Eduardo Ulibarri

Fueron muchas, y muy diversas, las organizaciones y personas que participaron en la marcha del martes. También abundaron en cantidad y diversidad sus críticas y peticiones. Basta una simple agregación aritmética de ellas para llegar a una conclusión general: el extendido descontento con varias políticas del gobierno. Es algo que, lejos de merecer sorna o ataques del Ejecutivo, debería generar respeto y apertura de su parte.








Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

