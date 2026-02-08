Columnistas

Los límites de la Segunda República

Aunque existe una generalización en la idea de que una segunda república fue fundada en 1948, por razones históricas se puede argumentar que el uso de ese concepto fue un abuso, como también lo es hoy hablar de la fundación de una tercera república

Por David Díaz Arias
La primera vez que José Figueres utilizó el término fue en un discurso que dio el 21 de mayo de 1944, al retornar a Costa Rica después de vivir su exilio en México.







Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

