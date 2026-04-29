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Lo que más me sorprendió esta semana: que el presidente de la República diga en vivo cifras sin sustento sobre contratación pública

La documentación disponible en Sicop no respalda la cifra mencionada durante el lanzamiento del programa ‘Hello Brete’

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Por Fabrice Le Lous
Fotografía del lanzamiento de la plataforma Hello Brete, en la Antigua Aduana, el pasado 13 de abril.
Momento del anuncio oficial del programa de aprendizaje de inglés “Hello Brete”, en el edificio de la Antigua Aduana y con la presencia del mandatario (centro), la presidenta electa (de azul), ministros y otros funcionarios. (Presidencia de la República /Cortesía / Presidencia)







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Fabrice Le Lous

Fabrice Le Lous

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

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