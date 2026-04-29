Lo que más me sorprendió esta semana: que el presidente de la República diga en vivo cifras sin sustento sobre contratación pública

Momento del anuncio oficial del programa de aprendizaje de inglés “Hello Brete”, en el edificio de la Antigua Aduana y con la presencia del mandatario (centro), la presidenta electa (de azul), ministros y otros funcionarios.

Hablar en público no es para cualquiera. Tampoco debe tomarse a la ligera. Usualmente, cuando alguien no muy ducho en las artes de la oratoria debe presentarse ante una audiencia, la planificación de mensajes y detalles clave es crucial para no equivocarse y generar un ruido innecesario posterior al evento.

Dicho eso, es diferente que se equivoque un ejecutivo de mando medio de una compañía privada en un foro empresarial a que el error lo pronuncie el presidente de la República.

A la hora de anunciar el programa de aprendizaje de inglés “Hello Brete”, lanzado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tras adquirir los servicios de Open English, Rodrigo Chaves dijo, textualmente:

“Esto va costar (sic) mucho dinero... ¿Cuánto, don Mauricio? ¿Ah? No lo escucho. ¿Cuánto? 74 millones de dólares a lo largo de la duración de cuatro años en el gobierno de la continuidad (de Laura Fernández). Eso es una fracción de lo que se gasta en otros gastos educativos, como el FEES…”.

Las preguntas eran para un miembro del público: Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), quien le respondió desde la primera fila. En el video de la transmisión, no se logra escuchar lo que Barrantes le dice, pero el monto que entendió o pronunció Chaves en vivo, con toda la atención que merece un jefe de Estado, fue ese: 74 millones de dólares a lo largo de cuatro años; es decir, $18,5 millones por año.

El problema es que esa cifra no aparece por ningún lado en el acuerdo de contratación disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), como publicamos en La Nación el sábado pasado. La licitación fue adjudicada por un plazo de cuatro años al consorcio Say Pura Vida Open Education & Racsa, constituido por Open English y la empresa pública tica. En el documento, estos son los números publicados:

–El costo anual de una licencia es de $82,99. Si se colocan más de 71.023 licencias, el monto unitario baja a $77,99 por año.

–Para el 2026, la única reserva que se menciona es de ¢917 millones (unos $2 millones) para la adquisición de licencias. Esto daría acceso a 25.644 personas.

No hay certeza de un monto asegurado en el contrato, pues no hay claridad sobre cuántas licencias se van a consumir. La contratación es bajo demanda y podría permitir el uso de hasta 2 millones de licencias en los próximos cuatro años. Aun con el mejor precio, de $77,99 por acceso anual, si se llega a 2 millones de beneficiarios, el monto sería de $155.980.000. Eso equivale a que, anualmente, por las 500.000 licencias que también mencionó el presidente, el costo sería de $38.995.000.

¿De dónde salen los $74 millones de Rodrigo Chaves?

---

Fabrice Le Lous es el director de ‘La Nación’.