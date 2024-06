Libre albedrío

No sé ustedes, pero me declaro completamente sobrepasado por un torbellino de información que me asalta sin cesar. Hablo no solo de libros, o referencia de ellos, artículos especializados, informes, reportes, pódcasts, notificaciones de seminarios, conferencias, sino también de alertas de noticias, memes, escritos de todo tipo, hasta, por supuesto, los inevitables tiktoks (incluso el de un tipo que —¡uf!— dice que el marxismo se apoderó de Costa Rica, pues triunfó en la guerra civil de 1948). Y eso que, por voluntad propia, no participo en las principales redes sociales y he reducido al mínimo la tele en la noche para no agregar angustia.

