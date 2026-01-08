Columnistas

Recordé los garabatos en el aire que hizo Laura Fernández para fingir que firmaba

El país se juega mucho el domingo 1.° de febrero. No se vale ir a pedir el voto y luego jugar a las escondidas para no dar cuentas

Por Ronald Matute
Recordé el incidente del 10 de julio de 2024 ahora que doña Laura Fernández decidió que no participará en varios debates presidenciales. (Alonso Tenorio)







