Columnistas

Las dudas que persisten sobre el acuerdo migratorio

¿Obtuvimos algo más, no revelado? Si así fuera, ¿por qué? ¿Nos limitamos a evitar represalias u obtuvimos concesiones? Si las hay, ¿serán estatales o también personales?

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

De todos los países con los que Estados Unidos suscribió, o está a punto de suscribir, acuerdos para deportar migrantes, solo uno tiene categoría de “democracia liberal” en el índice V-Dem, que elabora la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Quizá adivinaron: Costa Rica. El resto, según la lista actualizada al 11 de marzo por la ONG estadounidense Third Country Deportation Watch, y un informe posterior del diario New York Times, incluye una diversa y dudosa compañía.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo Ulibarriacuerdo migratoriomigrantesacuerdos para deportar migrantes
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.