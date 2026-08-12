Columnistas

La ventaja perdida de Costa Rica

La educación no es únicamente una política social; es probablemente la política económica más importante de un país

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Por Jaime García

Costa Rica suele discutir su futuro económico hablando de infraestructura, inversión extranjera, tipo de cambio o déficit fiscal. Todos son temas importantes, pero hay un activo mucho más determinante que rara vez ocupa el centro de la conversación: el nivel educativo de su gente. La razón es sencilla: ninguna economía moderna genera prosperidad sin personas capaces de aprender, adaptarse, innovar y resolver problemas. La educación no es únicamente una política social; es probablemente la política económica más importante de un país.








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Jaime García

Jaime García

Es director para América Latina del Índice de Progreso Social.

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