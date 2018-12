Aquí los mayores usuarios del teletrabajo son las multinacionales, para las locales hemos hecho decretos, reglamentos, etc. y la adopción sigue muy baja. De hecho, lo que más motivó el teletrabajo fue “la platina”. Resuelta “la platina”, vamos de nuevo a las presas. ¿Una locura? Sí, probablemente, pero razones ha de haber. Ahora veo que se está tramitando una ley de teletrabajo, enhorabuena, pero me temo que no será suficiente. Lo que se necesita es que todos trabajemos de manera remota por lo menos dos días a la semana para reducir así el tránsito en la ciudad un 40 % (y la factura petrolera).