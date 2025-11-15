Columnistas

La salud de quienes velan por la salud: el ‘burnout’ de los profesionales en medicina

Los padecimientos derivados del desgaste en los profesionales de la salud se han convertido en un tema tabú. Sin embargo, hablar de él y abordarlo es un primer paso para proteger al gremio y mejorar la atención de los pacientes

Por Ricardo Millán González
Doctora cansada cerca de la pared del hospital. Burnout en médicos y profesionales de la salud
El 'burnout' en los médicos suele comenzar desde la época estudiantil, y con frecuencia no es identificado ni tratado hasta etapas muy posteriores del ejercicio de la profesión. (Shutterstock/Shutterstock)







Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

