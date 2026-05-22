Columnistas

La revolución de la ‘IA física’ cambiará gran parte de nuestras vidas antes de 2029

Hay quienes consideran que, dentro de tres años, los robots humanoides serán tan comunes como lo son hoy los teléfonos inteligentes. Y los vehículos autónomos y los carros voladores ya no son ciencia ficción

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Por Roberto Sasso
Robots humanoides autónomos de propósito general impulsados por inteligencia artificial (IA) que trabajan en un centro de distribución.
Los robots humanoides ya les ganan a los seres humanos en toda clase de tareas físicas. Estos de la foto son robots humanoides autónomos de propósito general impulsados por inteligencia artificial, que trabajan en un centro de distribución. (Shutterstock/Foto)







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