Habrá quien me diga que elogiar a Trump por mantener la estabilidad en la Reserva es como felicitarlo por no iniciar una guerra nuclear. La idea de la independencia de los bancos centrales ha ganado amplia aceptación entre los políticos de todo el mundo en los últimos 30 años. No solo es norma en democracias como Estados Unidos, la eurozona y Japón, sino que hasta líderes autoritarios como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se toman un buen tiempo antes de desafiar a sus bancos centrales.