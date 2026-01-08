Columnistas

La paz que no grita: un llamado desde adentro para transformar un mundo en conflicto

Tildar de ‘malvados’ a algunos no construye puentes. El verdadero desafío es enfrentar la ignorancia, el miedo y el rencor que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro

EscucharEscuchar
Por Aimée Leslie
Una persona toma la mano de un adulto mayor. Símbolo de paz y de encuentro.
La paz duradera no se construye con discursos beligerantes, sino con actos cotidianos de reconocimiento del otro como ser humano digno de respeto y cuidado. (Cortesía Aimée Leslie/Cortesía Aimée Leslie)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
conflictos armadospaz
Aimée Leslie

Aimée Leslie

Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.