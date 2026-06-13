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La pandemia ya no basta para explicar el rezago educativo

Las pruebas PISA 2025 no solo medirán los efectos de la pandemia. También medirán la capacidad de recuperación del sistema educativo costarricense en los años posteriores

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Por Andrés Fernández Arauz

La pandemia provocó uno de los mayores shocks educativos de la historia reciente. Costa Rica no fue la excepción y, más bien, fue uno de los países de la OCDE que más tiempo mantuvo cerrados sus escuelas y colegios.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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