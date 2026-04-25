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La mitad de los libros publicados en España no vende ni un ejemplar al año

En un país donde a diario salen 27 nuevos títulos, este dato desató gran alarma e hizo saltar a la palestra los malos augurios que anuncian el fin del libro impreso

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Por Gina Montaner
Una librería en Valencia, España. Marzo de 2025. Libros, venta de libros
Una librería en Valencia, España, en marzo de 2025. (Shutterstock/Foto)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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