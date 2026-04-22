Columnistas

El Día del Libro y el reto del MEP

Los niños necesitan material de lectura impreso, pues están en una etapa en la que el material concreto, que se pueda asir, oler o rayar, resulta indispensable. Poco se resuelve pidiéndoles que lean forzosamente textos en teléfonos celulares, tabletas electrónicas o computadoras

EscucharEscuchar
Por Carlos Rubio
Imágenes ilustrativas sobre el Día del Libro
El país requiere maestros de educación preescolar y primaria, que, al menos una vez a la semana, dediquen un tiempo considerable para leer con sus estudiantes. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día del LibroCarlos RubiolibrosleerMEP
Carlos Rubio

Carlos Rubio

Especialista en literatura infantil, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde 2016 es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Ha escrito más de diez libros literarios dedicados a la niñez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.